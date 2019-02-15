رياضة | رد فعل قوي من فرج عامر عقب الهزيمة بالأربعة: "بعض اللاعبين ميستحقوش قميص الفريق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل قوي من فرج عامر عقب الهزيمة بالأربعة: "بعض اللاعبين ميستحقوش قميص الفريق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة، غضبه الشديد من لاعبي الفريق عب الهزيمة بالأربعة أمام بيراميدز اف سي بالدوري المصري الممتاز. وخسر سموحة بنتيجة أربعة أهداف دون رد أمام فريق بيراميدز اف سي ضمن منافسات الجولة ال 22 من المسابقة المحلية. وكتب عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كارثة كروية غير مبررةً،للاسف خذلنا فريق سموحة بانهيار مفاجئ غير مبرربعد الهدف الاول في مرمانا، فعلنا كل مايمكن لكن للاسف هناك بعض اللاعبين في الفريق لايستحقوا ان يلعبوا باسم نادي سموحة ولنا وقفة حاسمة ورادعة اما اي متهاون".

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