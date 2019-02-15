رياضة | "فضل" يوضح حقيقة استبعاد استاد "السلام" من ملاعب أمم إفريقيا ويكشف مفاجأة عن "برج العرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فضل" يوضح حقيقة استبعاد استاد "السلام" من ملاعب أمم إفريقيا ويكشف مفاجأة عن "برج العرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 عن حقيقة ما تردد حول استبعاد استاد "السلام" من الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة واستبداله باستاد "الدفاع الجوي".

وقال "فضل" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " لدينا ملاعب عالمية وعلي أعلي مستوي وجاهزة لإستضافة مباريات أمم إفريقيا وتنطبق عليها كل الشروط".

وأضاف: " لم يتم استبعاد استاد السلام من الملاعب التي ستستضيف البطولة بشكل رسمي، وهناك مفاضلة بين العديد من الملاعب لاختيار أفضلها لاستضافة مباريات البطولة .. واحتمالات استبدال بعض الملاعب "واردة" ".

وواصل: " هناك 6 ملاعب معلنة لإستضافة البطولة هي استادات، القاهرة والسلام والاسماعيلية والسويس وبورسعيد والاسكندرية، بالإضافة لبعض الاستادات الاحتياطي وهي، الدفاع الجوي و برج العرب والمكس".

وأردف: " سيتم اختيار 6 استادات بشكل نهائي لإستضافة مباريات البطولة من الملاعب المذكورة".

وواصل: " السعة الجماهيرية الكبيرة لاستاد برج العرب قد تحول دون دخوله ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات البطولة، وذلك لرغبتنا في ظهور ملاعبنا ممتلئة بالجماهير بشكل دائم".

وأكد "فضل" في ختام تصريحاته أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو إنجاح بطولة أمم إفريقيا وتنظيمها بالشكل الذي يليق باسم تاريخ مصر.