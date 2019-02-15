انت الان تتابع تعليق مثير من تركي آل الشيخ على رباعية بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على فوز فريقه، الكبير على نظيره سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، في الظهور الأول للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الذي تولى القيادة خلفًا لحسام حسن، الذي رحل عقب مباراة الزمالك، والتي انتهت بثلاثة أهداف لمثلهم، وقاد بعدها أحمد حسن قيادة الفريق مؤقتًا أمام بتروجيت، وحسمها بثنائية نظيفة.

وتفاعل تركي آل الشيخ خلال سير اللقاء، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، قائلًا: "الله عليك يادياز ... لعب يفتح النفس". وبعد نهاية اللقاء الذي شهد قوة هجومية من فريقه، غرد مالك نادي بيراميدز، قائلًا: "الله الله 4 ومضيعين 10 الله ياشباب الله يادياز ... السعيد والشناوي ودونجا