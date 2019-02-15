انت الان تتابع فرج عامر يتوعد لاعبي سموحة بعد السقوط أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
فتح المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، النار على لاعبي فريقه، بعد السقوط برباعية نظيفة أمام بيراميدز، مساء اليوم الخميس، مهددًا من اتهمهم بالتهاون بوقفة حاسمة ورادعة في الفترة المقبلة. وكتب عامر، عقب المباراة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «للأسف خذلنا فريق سموحة بانهيار مفاجئ غير مبرر بعد الهدف الأول في مرمانا، فعلنا كل ما يمكن لكن للأسف هناك بعض اللاعبين في الفريق لا يستحقون أن يلعبوا باسم نادي سموحة ولنا وقفة حاسمة ورادعة أمام أي متهاون».
وسقط سموحة برباعية نظيفة أمام مضيفه بيراميدز، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم على ملعب «الدفاع الجوي» ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وكان رئيس النادي السكندري، قد هاجم في تغريدة سابقة، الصربي نوفاك سيموفيتش، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، معترضًا
وسقط سموحة برباعية نظيفة أمام مضيفه بيراميدز، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم على ملعب «الدفاع الجوي» ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان رئيس النادي السكندري، قد هاجم في تغريدة سابقة، الصربي نوفاك سيموفيتش، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، معترضًا على قراراته خلال اللقاء، قائلًا: «الحكم الصربي منظره ممتاز بس للأسف بيصفر على ناحية واحدة بس».— Farag Amer (@FaragAmer_)
للاسف خذلنا فريق سموحة بانهيار مفاجئ غير مبرربعد الهدف الاول في مرمانا، فعلنا كل مايمكن لكن للاسف هناك بعض اللاعبين في الفريق لايستحقوا ان يلعبوا باسم نادي سموحة ولنا وقفة حاسمة ورادعة اما اي متهاون— Farag Amer (@FaragAmer_) February 14, 2019
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