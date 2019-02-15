انت الان تتابع تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع كرستيان جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

عقد رئيس الزمالك جلسة مع السويسري كرستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشته في أسباب تعادل الفريق مع نصر حسين داي الجزائري ببطولة الكونفيدرالية وتأزم موقف الفريق في التأهل لدور الـ8 بالبطولة. وبدأت الجلسة بتوجيه اللوم للمدرب بسبب تأخره في إجراء التبديلات أثناء اللقاء وكذلك الاعتماد على بعض اللاعبين رغم تراجع مستواهم والتعامل باستهتار مع الفرص التي تتاح لهم أثناء المباريات، وهو ما نتج عنه الخروج من البطولة العربية أمام الاتحاد وتأزم الموقف في البطولة، كما استفسر رئيس الزمالك عن خروج بعض اللاعبين من حسابات المدير الفني.

وكشف مصدر داخل الزمالك، إن جروس أكد لرئيس النادي أنه يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية، الذين يلتزمون بتنفيذ تعليماته داخل الملعب بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن كل اللاعبين سيحصلون على فرصة المشاركة، واستشهد على ذلك باللاعب حميد أحداد الذي ابتعد فترة، لكنه بدأ يشارك في الفترة الأخيرة عندما رأى الجهاز الفني