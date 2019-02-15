انت الان تتابع فرج عامر يهاجم حكم مباراة بيراميدز وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

هاجم المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الصربي نوفاك سيموفيتش، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، معترضًا على قراراته خلال اللقاء الذي انتهى بفوز بيراميدز برباعية نظيفة. وكتب عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الحكم الصربي منظره ممتاز بس للأسف بيصفر على ناحية واحدة بس». واحتسب الصربي سيموفيتش، ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 61 بعد عرقلة داخل المنطقة للمهاجم عمر خربين، وهو القرار الذي اعترض عليه لاعبو الفريق السكندري، قبل أن ينفذه الأخير بنجاح في مرمى محمد أبو جبل.

وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على سموحة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز. سجل رباعية بيراميدز محمود منصور مدافع سموحة بالخطأ في مرماه وجون سيفوينتي وعمر خربين من ركلة جزاء وعبد الله السعيد في الدقائق، 48 و57 و62 و94،