شاهد.. تقدم تشيلسي علي مالمو بالشوط الأول

روس باركلي لاعب تشيلسي صاحب الهدف كتبت: سارة جاب الله نجح فريق تشيلس الإنجليزي في إنهاء الشوط الأول بالتقدم علي مالمو السويدي بهدف نظيف في مالمو السويدي بهدف نظيف فيذهاب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي. وسجل هدف اللقاء الوحيد روس باركلي في الدقيقة الـ 30.

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