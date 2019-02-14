تدريبات فريق الإسماعيلي كتب - نورهان فضل: أدى فريق الإسماعيلى مرانه الرئيسى استعداداً لمواجهة النجوم، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الــ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز . وشهد المران تخصيص تدريبات على التنظيم الدفاعى وكيفية وقوف اللاعبين من أجل الحد من استقبال أهداف، وتدريبات على الكرات الثابتة فى الحالة الهجومية باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف. فى الحالة الهجومية باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف. وكما شمل المران تحدي خاص بين الثلاثى محمود متولى وباهر المحمدى ومحمود عبد العاطى “دونجا” على ركلات الجزاء. والتحدى انتهى بفوز المحمدى ودونجا بعد تسجيلهما أربعة أهداف فى شباك محمد مجدى حارس المرمى بينما سجل متولى ثلاثة فقط وأهدر واحدة واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين وسط حالة اصرار من الجميع على اثبات تألقهم لنيل ثقة الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير ويستعد الدراويش لمواجهة النجوم بعد غد السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الــ22 من مسابقة الدورى الممتاز.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الإسماعيلي يستعد لمواجهة النجوم بالكرات الثابتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.