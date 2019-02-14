شاهد.. إنتر ميلان يفوز على رابيد فيينا بهدف في الدوري الأوروبي

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًا على رابيد فيينا النمساوي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت ليفريقان اليوم على ملعب أليانز ستاديوم في ذهاب دور الـ 32 من بطولةالدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج ".
سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من عمر
ومن المقرر أن يستقبل إنتر ميلان الفريق النمساوي يوم 21 من شهر فبراير الجاري على ملعب في مباراة الإياب على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ).
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