شاهد.. سعادة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح لاعب ليفربول كتبت: سارة جاب الله ظهر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في معسكر الريدز بماربيلا اليوم الخميس وتظهر السعادة علي وجه صلاح في التدريبات. وتظهر السعادة علي وجه صلاح في التدريبات. وتواجد الريدز في أسبانيا هذا الأسبوع استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء القادم.

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