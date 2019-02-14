شاهد.. تعادل أوليمبياكوس ودينامو كييف بمشاركة أحمد حسن كوكا بالدوري الأوروبي

أحمد حسن كوكا كتبت: سارة جاب الله انتهت مباراة أوليمبياكوس اليوناني المحترف لدي صفوفة المصري أحمد حسن كوكا و فريق دينامو كييف الأوكراني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما علي ملعب كارايساكي اليوناني ضمن منافسات الـدور 32 بالدوري الأوروبي. ضمن منافسات الـدور 32 بالدوري الأوروبي. وافتتح التسجيل المصر أحمد حسن كوكا في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول ،وتعادل فيتالي بيوالسكي لاعب دينامو في الدقيقة 28 ، وتقدم بالهدف الثاني لأوليمبياكوس جيل دياز في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول، وتعادل في الدقيقة الـ 91 بنجامين فيربيتش لاعب الفريق الأوكراني.

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