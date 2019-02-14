رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الخميس 14 فبراير 2019.. هل يذهب صلاح للسيدة العجوز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الخميس 14 فبراير 2019.. هل يذهب صلاح للسيدة العجوز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعدادات الفريق لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- كلوب يكشف عن إمكانية مشاركة لوفرين وفينالدوم أمام البايرن

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن فرص مشاركة مدافعه ديان لوفرين ضد بايرن ميونيخ الألماني، بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لا أستطيع استبعاد مشاركته لكن أيضا لا يمكنني تأكيد مشاركته"

وأضاف قائلاً: "إنه ليس هنا [في ماربيا] لأسباب، لأنه لا يستطيع الانضمام للتدريبات، سنعود [لليفربول] يوم الجمعة. ثم من يوم السبت ديان سيتواجد في ميلوود وسنرى".

- صحيفة إنجليزية عن انتقال صلاح ليوفنتوس: "اليوم عيد الحب وليس كذبة أبريل"

أعربت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية عن إندهاشها الشديد من التقارير الصحفية التي تتحدث حول رغبة يوفنتوس الايطالي في الحصول على خدمات محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت صحيفة توتو سبورت الإيطالية كشفت أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل بعد الحصول على موافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي حيث ينتظر أن تصل قيمة الصفقة لـ 200 مليون يورو.

وسخرت الصحيفة المقربة من ليفربول من التقارير الواردة من إيطاليا على طريقتها الخاصة، حيث قالت : "العالم يحتفل بعيد الحب يوم الخميس، لكن يبدو أن كذبة أبريل يأتي مبكراً في إيطاليا".

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول ليس لديه نية للتخلي عن خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لاسيما وأن النجم المصري قام بتجديد تعاقده مع النادي الصيف الماضي.

- أليسون يشيد بجماهير الريدز قبل مواجهة البايرن

أشاد أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي بجماهير الريدز فى المباريات التى تقام على ملعب أنفيلد قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم 19 فبراير الجاري فى ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال أليسون في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول :"من الصعب اللعب ضد ليفربول، جودة الفريق مذهلة، اللاعب الثانى عشر خارج الملعب هو الجماهير، فى العام الماضى أتذكر أجواء نصف نهائى دورى الأبطال، كان لا يصدق".

واختتم أليسون تصريحاته قائلاً : "أحب اللعب أمام هذه الجماهير وهم يشجعون، هذا يعطينى الحافز، لكن هناك شيئا مختلفا، عندما انضممت إلى ليفربول كنت أرغب قبلها فى المجئ إلى هنا، بالتأكيد تجربتى مع روما أمام ليفربول كانت مؤثرة على قرار