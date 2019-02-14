رياضة | معكسر مغلق للاعبي أكاديمية هيثم عرابي في شرم الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معكسر مغلق للاعبي أكاديمية هيثم عرابي في شرم الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام هيثم عرابي الخبير التسويقي ومدير التعاقدات السابق بالأهلي بعمل معسكر مغلق للاعبي أكاديميته خلال الفترة الحالية بمدينة شرم الشيخ.

وحرص عرابي على إقامة المعسكر المغلق لتعود اللاعبين على الالتزام داخل وخارج الملعب بشكل علمي من خلال برنامج متكامل يشمل وحدات تدريبية يومية.

كما أعد القائمون على أكاديمية عرابى عدد من المباريات الهامة من بعض الأكاديميات الموجودة بشرم الشيخ من أجل اكتساب خبرات جديدة للاعبين.

يذكر ان أكاديمية عرابي قد استقدمت في إفتتاحها جوزيه مورايش مساعد جوزيه مورينيو في أغلب محطاته التدريبية.

وكان هيثم عرابي أفتتح أكاديمياته في عدد من الفروع أبرزها بمركز شباب الجزيرة وشبرا ومدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس وكذلك بمحافظة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن برنامج أكاديمية عرابى لا يهتم بالجانب الفني للمشتركين فقط ،ولكن أيضًا بالجوانب الطبية والنفسية والذهنية ،والتي من شأنها رفع مستوي اللاعب في جميع المجالات وعلي رأسها كرة القدم.