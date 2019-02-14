رياضة | بأمر جوارديولا.. مانشستر سيتي يرصد 75 مليون يورو لضم صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر جوارديولا.. مانشستر سيتي يرصد 75 مليون يورو لضم صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب نادي اياكس امستردام الهولندي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة"ديلي ميل"، إن جوارديولا ابلغ إدارة السيتي برغبته الشديدة في ضم اللاعب، بسبب أداءه المميز في دوري أبطال أوروبا وصغر سنه.

ويريد مانشستر سيتي مبلغ 75 مليون يورو، من أجل ضم دي ليخت بشكل نهائي في الصيف، ومنافسة نادي يوفنتوس على ضم اللاعب الهولندي.

وكان قد ابدى دي ليخت رغبته في الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، ولكن إدارة البارسا صرفت النظر عن ضم اللاعب، بعد التعاقد مع دي يونج لاعب الوسط.