رياضة | مفاجأة.. بنزيما يهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بنزيما يهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد طلب من النادي الملكي تجديد عقده وزيادة راتبه.

وكشفت صحيفة دون بالون الإسبانية بأن بنزيما طلب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد زيادة راتبه مثلما فعل سيرجيو راموس قائد الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بنزيما أوضح لبيريز أنه لن يستمر في صفوف الملكي في ظل الراتب الذي يحصل عليه حاليًا.

وأفادت دون بالون بأن بنزيما يمتلك عدة عروض للرحيل عن الميرنجي في الصيف المقبل، حيث يتنافس على ضمه كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عملية رحيل بنزيما عن صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي توقفت بسبب انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.