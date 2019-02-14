رياضة | أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 14/2/2019.. كوتينيو يحرج البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 14/2/2019.. كوتينيو يحرج البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق برشلونة استعدادته لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد أتلتيك بلباو وذلك في مسابقة الدوري الاسباني يوم السبت المقبل لذلك نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس والموافق 14/2/2019.

- برشلونة يغدر بنجمه بعد حسم هذه الصفقة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، الأربعاء، إلى أن نادي برشلونة يخطط للتفريط في خدمات نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق.

وأوضحت صحفية "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة لا يريد توقيع عقد جديد مع راكيتيتش، على الرغم من أنه أحد أهم العناصر في تشكيلة الفريق مع فالفيردي.

- كوتينيو يحرج إدارة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط فريق برشلونة، تسبب في حرج كبير لإدارة النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة دون بالون الإسبانية، فإن برشلونة بحث عن عروض لبيع كوتينيو، ولكن النادي لم يحصل على عروض مادية مناسبة، بعد المقابل الذي دفعه في اللاعب.

- مدرب بلد الوليد يكشف عن خطته للفوز على برشلونة

أكد سيرجيو جونزاليس مدرب فريق بلد الوليد، على أنه يجب أن تكون المنهجية واحدة، بنفس الحماس، على الرغم من أنهم نعرف صعوبة المباراة أمام برشلونة وفي ملعب كامب نو.

وقال مدرب بلد الوليد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة: "البارسا استراح لاسبوع، ولديهم مجموعة قوية، تريد اكتساحك، وتسيطر عليك، يجب ان يكون لدينا القوة، وان نركض كثيرا".

- أياكس يرحب بانضمام نجم هجوم برشلونة

علق مسؤولي نادي أياكس أمستردام الهولندي، بالتصريحات التي أثيرت مؤخرًا على لسان المهاجم الأوروجوياني العملاق لويس سواريز، بشأن رغبته في الانتقال لصفوف الفريق الهولندي.

وقال مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس أمستردام في تصريحات صحفية: "سواريز يمكنه العودة إلى اياكس متى يشاء، انا لا أمزح".

- نجم وسط برشلونة يقترب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الأمور ليست على ما يُرام بالنسبة لنجم وسط فريق برشلونة الإسباني، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، اليوم الخميس فإن مسؤولي برشلونة في طريقهم لبيع راكيتيتش، خلال الفترة المقبلة.

حيث أن النادي الكتالوني يبدو وأنه أخرج الكرواتي من حساباته في ظل التوقيع مع الهولندي فرانكي دي يونج وانضمامه في الصيف القادم، إلى جانب المحاولات المستمرة لضم الفرنسي أدريان رابيو.

- أول تعليق من يوفيتش عن اهتمام برشلونة به

علق النجم الدولي الصربي المتألق لوكا يوفيتش، مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، على اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.

وقال يوفيتش في تصريحات صحفية: "إهتمام البارسا؟ إنني أشعر بالاطمئنان الشديد لأن مثل هذه الأندية المهمة تهتم بي، ولكن الآن أنا في فرانكفورت، سعيد للغاية، وهذا هو أولويتي الرئيسية".

- عودة "أومتيتي" تؤرق مدرب برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة، يقع في ورطة كبيرة، بعد أن عاد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من الإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن معضلة فالفيردي الجديدة، تتمثل في عودة أومتيتي من الإصابة، حيث يتواجد العديد من اللاعبين الجاهزين في مركزه.

- العملاق الإنجليزي يخطط لخطف نجم وسط برشلونة

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تدعيم خط وسط الفريق، بالتعاقد مع لاعب مميز، خلال الفترة المقبلة، وذلك بنائًأ على توجيهات من المدير الفني أولي جونار سولشاير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، فإن فإن المان يونايتد سارع بالاتصال مع البيئة المحيطة بنجم وسط برشلونة الإسباني، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش.