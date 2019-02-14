رياضة | أهداف مباراة - رابيد فيينا 0 × 1 إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - رابيد فيينا 0 × 1 إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق إنتر ميلان الإيطالي فوز ثمين خارج الديار من فريق رابيد فينا النمساوي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي. جاء هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول عن طريق المهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 39 من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني لم ينجح كلا الفريقين في تسجيل أي أهداف على مدار 45 دقيقة كاملة، في ظل سعي وبحث اللاعبين إلا أن النتيجة خرجت بفوز الانتر 1-0.

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