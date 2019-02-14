رياضة | دياز يكشف سر تحول أداء بيراميدز.. ويؤكد: طموحنا اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دياز يكشف سر تحول أداء بيراميدز.. ويؤكد: طموحنا اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة عقب الفوز العريض الذي حققه فريقه على سموحة مساء اليوم برباعية نظيفة.

وقال دياز عقب نهاية اللقاء :"سعيد جدا بهذا الفوز الكبير، ومستوى اللاعبين كان رائعا في المباراة".

وأضاف "اللاعبون استيعبوا طريقة اللعب في زمن قصير جدا، وهم الأبطال الحقيقيون لهذا اللقاء".

وتابع "وجهت اللاعبين بين شوطي المباراة بضرورة إسراع اللعب، والتمرير السريع، وبالفعل نجحوا في ذلك ونفذوا التعليمات".

وأشار "الفريق يضم محموعة مميزة من اللاعبين، سواء المحليين أو الأجانب، وتم اختيارهم بطريقة متنقة ولكنه بحاجة إلى العمل".

واستطرد "طموح بيراميدز هو المنافسة على اللقب، ومع تحسن أرضية الملعب، سيتغير الأداء إلى الأفضل".

وأتم حديثه "اللاعبون قدموا مستوى مميز وعلى رأسهم عبد الله السعيد الذي سجل هدفا رائعا".