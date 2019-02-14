رياضة | أهداف مباراة - بيراميدز 4 × 0 سموحة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بيراميدز 4 × 0 سموحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افتتح محمود منصور التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن ينجح سيفونتي في الدقيقة 55 من تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز.
وأحرز عمر خربين الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يختتم عبد الله السعيد رباعية بيراميدز في الدقيقة الأخيرة بهدف رائع.
بهذه النتيجة واصل بيراميدز مطاردة الزمالك على القمة بعدما وصل للنقطة رقم 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.
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