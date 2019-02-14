رياضة | عقبة وحيدة تمنع هازارد من الانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة تمنع هازارد من الانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات جادة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ليكون بديلاً للإيطالي ماوريسيو ساري الذي بات قريبًا من الرحيل عن البلوز بسبب سوء النتائج.
وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن رغبة إدارة نادي تشيلسي في التعاقد مع زين الدين زيدان في الفترة القادمة.
وأكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن تولي زين الدين زيدان تدريب تشيلسي قد يؤثر على مستقبل البلجيكي إيدين هازارد لاعب البلوز، بالإنتقال لصفوف ريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
واشارت التقارير أن "هازارد" من المعجبين بالمدرب الفرنسي ووجود على رأس الجهاز الفني للبلوز قد يجعل اللاعب البلجيكي يوافق على تمديد تعاقده مع تشيلسي والاستمرار مع الفريق.
وارتبط اسم "هازارد" بالإنتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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