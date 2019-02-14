شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز على سموحة والان مع التفاصيل
الخليج 365- علق الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على الفوز الذي حققه فريقه على سموحة مساء اليوم برباعية نظيفة.
وقال دياز عقب نهاية اللقاء :"سعيد جدا بهذا الفوز الكبير، ومستوى اللاعبين كان رائعا في المباراة، اللاعبون استيعبوا طريقة اللعب في زمن قصير جدا، وهم الأبطال الحقيقيون لهذا اللقاء".
وتابع دياز :"وجهت اللاعبين بين شوطي المباراة بضرورة إسراع اللعب، والتمرير السريع، وبالفعل نجحوا في ذلك ونفذوا التعليمات، "الفريق يضم محموعة مميزة من اللاعبين، سواء المحليين أو الأجانب، وتم اختيارهم بطريقة متنقة ولكنه بحاجة إلى العمل".
واستطرد "طموح بيراميدز هو المنافسة على اللقب، ومع تحسن أرضية الملعب، سيتغير الأداء إلى الأفضل".
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