شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يهدد ريال مدريد بالرحيل لهذا السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- طلب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم فريق ريال مدريد، من النادي الملكي تجديد عقده وزيادة راتبه.

وأفادت صحيفة دون بالون الإسبانية أن بنزيمة طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، زيادة راتبه، مثلما فعل سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بنزيمة أوضح لبيريز، أنه لن يستمر في صفوف النادي الملكي، في ظل الراتب الذي يحصل عليه حاليًا.

وتابعت دون بالون أن بنزيمة يمتلك عدة عروض للرحيل عن الميرنجي، في الصيف المقبل، حيث يتنافس على ضمه كل من، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأردفت أن عملية رحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، توقفت بسبب انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي.