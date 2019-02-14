شكرا لقرائتكم خبر عن "كوكا" يسجل بتعادل أولمبياكوس أمام دينامو كييف باليوروباليج والان مع التفاصيل

أحرز أحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس هدفا في تعادل فريقه أمام دينامو كييف في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي بهدفين مقابل هدفين على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس".

الخليج 365-

وسجل كوكا هدف فريقه الأول بالدقيقة 9 من أحداث المباراة، قبل إدراك التعادل من قبل الضيوف عن طريق "فيتالي بويالسكي" بالدقيقة 28 ولكن قبل انتهاء الشوط الأول، استطاع "جيل دياس" من تسجيل هدف التقدم والفوز لأولمبياكوس في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني، حاول دينامو كييف تكثيف هجماته على مرمى أصحاب الأرض لتسجيل التعادل، لكن محاولاته لم تنجح سوى في الدقيقة 90 عن طريق "بنجامين فربيتش"، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

في نفس الدور فاز إشبيلية خارج دياره على لاتسيو ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "روما" وسجل هدف الفريق الأندلسي والوحيد بالمباراة اللاعب "وسام بن يدر" بالدقيقة 22.

وشهدت المباريات الأخرى التي أقيمت في نفس التوقيت النتائج التالية:

جالطة سراي 1 - 2 بنفيكا.

كراسنادور 0 – 0 باير ليفركوزن.

رين 3 – 3 ريال بيتيس.

سالافيا براج 0 – 0 جينك.