انت الان تتابع سر اجتماع الخطيب مع لاسارتي وجهازه المعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
حضر محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النادي الأهلي، مران الفريق اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، وعقد الخطيب جلسة مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قبل بدء المران استمرت لمدة ساعة، طالبهم بالفوز خلال المباريات القادمة، بالإضافة إلى حسم التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية، وناقش مع الجهاز الفني إمكانية خوض مباراة بيراميدز، المُقرر لها يوم 28 فبراير في دور ربع النهائي بكأس مصر.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا للرد على إعلان لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز، وبطولة كأس مصر وأكد خلال بيانه أنه لم يتلقَ أي مخاطبات رسمية تخص تحديد مواعيد جديدة تخص الدوري أو الكأس، كما أكد أحمد عفيفي المتحدث باسم بيراميدز، في وقت سابق أن ناديه لا
وأصدر النادي الأهلي بيانًا للرد على إعلان لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز، وبطولة كأس مصر وأكد خلال بيانه أنه لم يتلقَ أي مخاطبات رسمية تخص تحديد مواعيد جديدة تخص الدوري أو الكأس، كما أكد أحمد عفيفي المتحدث باسم بيراميدز، في وقت سابق أن ناديه لا يعنيه بيان الأهلي، وأنه فقط يريد خوض المباراة في الكأس لا الدوري، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.
ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المُقبل على ملعب بتروسبورت، بالتجمع الخامس.
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