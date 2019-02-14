مصدر يكشف موعد عودة صالح جمعة في التدريبات

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تحرير:أحمد سعيد ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
كشف مصدر مُقرب من صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سبب استبعاده من المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية، هو تطورات الإصابة التي تعرض لها اللاعب في العضلة الضامة. وقال المصدر، إن صالح جمعة اشتكى من آلام في العضلة الضامة، وقام طبيب الفريق بوضع برنامج علاجي له، مشيرًا إلى أنه عند مشاركته خلال التدريبات شعر بآلام جديدة في نفس مكان الإصابة. صالح جمعة انضم إلى قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة مصر المقاصة التي فاز بها الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.
وأكد المصدر، أن خالد محمود، طبيب الأهلي فضّل عدم المجازفة باللاعب، وقرر منحه راحة من خوض التدريبات الجماعية، خوفًا من تفاقم الإصابة، في ظل لعنة الإصابات التي تطارد لاعبي الأهلي. وواصل المصدر أنه وفقًا للبرنامج الذي وضعه طبيب الأهلي بالتنسيق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي وأليخاندرو مدرب الأحمال،
وأكد المصدر، أن خالد محمود، طبيب الأهلي فضّل عدم المجازفة باللاعب، وقرر منحه راحة من خوض التدريبات الجماعية، خوفًا من تفاقم الإصابة، في ظل لعنة الإصابات التي تطارد لاعبي الأهلي.
وواصل المصدر أنه وفقًا للبرنامج الذي وضعه طبيب الأهلي بالتنسيق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي وأليخاندرو مدرب الأحمال، سيكون موعد عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية يوم الأحد عقب مباراة الفريق مع الإنتاج الحربي.
وكان الأهلي قد قيد صالح جمعة في قائمة الفريق المحلية، بعدما فسخ فترة تعاقده مع فريق الفيصلي السعودي.
ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.
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