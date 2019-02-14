انت الان تتابع موناكو يقيل نائب رئيس النادي بداعي "ارتكاب أخطاء فادحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فاديم فاسيلييف نائب رئيس موناكو خلال مؤتمر صحفي يوم 16 يناير 2019. .

قال ديمتري ريبولوفليف رئيس نادي موناكو يوم الخميس إنه أقال نائبه فاديم فاسيلييف بعد ”ارتكاب اخطاء فادحة“ تسببت في تراجع الفريق إلى قاع جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وقال ريبولوفليف في بيان ”حدثت أخطاء فادحة العام الماضي تسببت في أسوأ نتائج للفريق في سبع سنوات.

”حان وقت التغيير. هذه التغييرات لن تكون فقط في الفريق بل أيضا في الإدارة. لهذا السبب قررت اعفاء فاديم فاسيلييف من مهامه كنائب لرئيس النادي“.

ويحتل موناكو حاليا المركز 18 بين 20 فريقا في الدوي الفرنسي متأخرا بنقطة واحدة عن منطقة الأمان بعد تطور طفيف في الأداء بقيادة المدرب ليوناردو جارديم الذي عاد لتدريب الفريق الشهر الماضي بعد إقالة تييري هنري.

وأقيل جارديم (44 عاما)، الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الفرنسي والتأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال عام 2017، في أكتوبر تشرين الأول 2018 بعد بداية متعثرة للموسم.

وتم تعيين هنري، لاعب موناكو وأرسنال ومهاجم منتخب فرنسا السابق، مدربا للفريق بعد جارديم لكنه أخفق في انتشال موناكو من منطقة الخطر في أول مهمة تدريبية له على الإطلاق.