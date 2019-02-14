باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع مبابي الصغير

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع كيليان مبابي الصغير في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن سان جيرمان مهتمًا بإدراج صفقة مفاجئة لصفوفه بضم لاعب شاب يحمل نفس اسم نجمه الحالي المتوج بكأس العالم مع منتخب فرنسا كيليان مبابي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب الشاب المولود في عام 2007 هو عضو في فريق رواسي أون بري الفرنسي واسمه بالكامل هو كيليان مبابي ندومبي يابا وقد تلقى بالفعل ضجة كبرى لكونه يحمل الإسم نفسه لواحد من الشخصيات العالمية العظيمة في الساحة حاليًا.

وقال والد اللاعب الشاب كيليان مبابي صاحب الـ11 عامًا في تصريحات صحفية : "هناك فارق بينه وبين مبابي الكبير حوالي ثماني سنوات ولم يكن لاعب كرة القدم معروفًا عندما ولد ابني".

واختتم والد مبابي الصغير تصريحاته قائلاً : " إذا استمر نجلي في لعب كرة القدم وذهب إلى باريس سان جيرمان فقد يكون من الأفضل مقابلة كيليان مبابي الكبير".