أرسنال يخسر أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي

تلقى أرسنال هزيمة من فريق باتي بوريسوف بعد أن حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على أرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب باتي آرينا، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

أحرز هدف باتي بوريسوف، اللاعب دراجون في الدقيقة 45 من عمر المباراة، لتتأجل أمور التأهل إلى مباراة العودة والتي ستقام يوم 21 من الشهر الحالي على ملعب الإمارات.

سيطر أرسنال على المباراة بالكامل، ولكن دون حلول على مرمى باتي بوريسوف، في ظل التكتل الدفاعي للفريق البيلاروسي، ونجح في غلق المساحات على جميع مفاتيح اللعب للمدفعجية في المباراة.

في المقابل فإن باتي بوريسوف اعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة وتحديدًا من الجهة اليمنى وتحركات ميليتش في منطقة الجزاء، بالإضافة إلى الاعتماد على الكرات الثابتة، والذي نجح في استغلالها بإحراز هدف التقدم.

أول تهديد في المباراة كانت في الدقيقة الثانية لصالح أرسنال، بعد عرضية من اليسار عن طريق كولاسيناك إلى لاكازيت الذي حولها في اتجاه المرمى، ولكن الحارس ستشيربيتسكي يتصدى للكرة.

ورد فريق باتي بوريسوف في الدقيقة 13 عن طريقة المهاجم سكافيش بانطلاقة من الجبهة اليمنى، وتسديدة قوية، ولكن الحارس المخضرم بيتر تشيك يتصدى للكرة بنجاح.

وعاد أرسنال للظهور مرة أخرى في الدقيقة 22، وذلك بعد عرضية من مخيتاريان من الجبهة اليسرى، على رأس ألكساندر لاكازيت، ولكنه حولها برأسه فوق عارضة باتي بوريسوف.

وجاء الرد سريعًا في الدقيقة 23 من المباراة، بعد عرضية من ستاسيفيتش إلى المهاجم ميليتش، لكن موستافي تمكن من إخراج الكرة لركنية.

وكانت أخطر كرة لباتي بوريسوف في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعد انطلاقة من سكافيش من الجبهة اليمنى، وأرسل عرضية أرضية إلى المتقدم ميليتش، والذي سددها بجوار القائم الأيسر لبيتر تشيك.

وحاول أرسنال في الدقيقة 41 بعد تقدم من موستافي من الجبهة اليمنى وأرسل عرضية إلى كولاسيناك المتقدم داخل منطقة الجزاء، ولكنه سددها بغرابة شديدة جدًا بعيدة عن مرمى باتي بوريسوف.

واستطاع الفريق البيلاروسي أن يختم الشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة، بعد ضربة حرة غير مباشرة في الجبهة اليمنى نفذها قائد الفريق ستاسفيتش على رأسية لاعب الوسط المتقدم دراجون، الذي حولها بنجاح في شباك بيتر تشيك في الدقيقة 45 من المباراة.

وسيطر أرسنال على بداية الشوط الثاني، وكانت أول محاولة على مرمى باتي بوريسوف في الدقيقة 50، بعد تسديدة من لاكازيت من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس ستيربيتسكي يتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 55 أحرز لاكازيت هدفًا أبيضًا لأرسنال بعد عرضية من كولاسيناك من الجهة اليمنى إلى المهاجم الفرنسي، ولكن المساعد الثاني لحكم المباراة رفع رايته بسبب وجود لاكازيت في موقت متسلل.

كانت أول محاولة لباتي بوريسوف في الشوط الثاني في الدقيقة 61 بعد استغلال ستاسفيتش لتمركز دفاع أرسنال الخاطىء، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح الحارس بيتر تشيك.

وحتى الدقيقة 80 سيطر أرسنال بشكل كامل على المباراة، ومنع أصحاب الأرض من تخطي خط نصف الملعب إلا في حالات قليلة جدًا، ولكن كل سيطرة المدفعجية كانت سلبية يدون أي خطورة على مرمى باتي بوريسوف.

وتعرض لاكازيت للطرد في الدقيقة 85 من المباراة بعد ضربه للاعب فيلبوفيتش مدافع نادي باتي بوريسوف، ليصعب الأمور على أرسنال الذي فشل في هز شباك النادي البيلاروسي حتى نهاية المباراة.