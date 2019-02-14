بيراميدز يفوز علي سموحة برباعية ببطولة الدوري

حقق فريق بيراميدز فوز كبير برباعية نظيفة على حساب فريق سموحه ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي.

جاءت أهداف بيراميدز فى الدقائق 48 و 57 و 62 و 94 عن طريق محمود منصور مدافع سموحه من هدف عكسي ثم جون سيفوينتي و عمر خربين و عبدالله السعيد.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده للنقطة 45 فى المركز الثاني بعد خوضه 22 مباراة بينما سموحه فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

أحرز جون سيفوينتي مهاجم بيراميدز الهدف الثاني لفريقه فى مرمى سموحه ، فى اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى.

تقدم نادي بيراميدز بهدف فى الدقيقة 48 من الشوط الثانى فى مرمى سموحه وجاء الهدف بخطأ من محمود منصور مدافع سموحه بعد تمريرة عرضية من كينو تصطدم بمدافع سموحه وتسكن الشباك معلناً عن الهدف الاول فى اللقاء ، ثم يعزز سيفوينتي التقدم فى الدقيقة 56 بعد تمريرة من عمر جابر لبينافينتي.

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