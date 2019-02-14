شكرا لقرائتكم اتحاد كرة القدم يطلق مشروع الأكاديميات بمهرجان في ناد الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انطلقت اليوم فعاليات مشروع الاكاديميات الذي ينظمه الاتحاد المصرى لكرة القدم بملاعب نادى الصيد بمشاركة 47 اكاديمية تم اعتمادها طبقا للشروط والقواعد و المعايير التى وضعها الاتحاد للحصول على الترخيص
جاء ذلك بحضور الكابتن احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد والكابتن حازم امام عضو مجلس الادارة و المشرف على الاكاديميات و الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد وعدد كبير من رموز ومدربي كرة القدم حيث تم توزيع رخص الاكاديميات على المسؤولين و المدربين وسط احتفالية كبيرة شارك فيها اولياء امور البراعم.
بدأت الاحتفالات بطابور عرض للفرق المشاركة واقيمت بعد ذلك المباريات التى ستختتم بعد غد السبت ، يعقبها توزيع الجوائز
من جهتهما قام الكابتن حازم امام عضو مجلس الإدارة المشرف على المشروع و د.محمود سعد المدير الفني للاتحاد بتوجيه الشكر لمسئولى نادى الصيد على حسن الضيافة كما أشادا بالقائمين على التنظيم سواء من داخل أو خارج الاتحاد.
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