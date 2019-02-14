شكرا لقرائتكم الداخلية يتعادل مع الجونة 2 / 2 فى مباراة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل الايجابى بهدفين لكل فريق مباراة الجونة والداخلية التى أقيمت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام. تقدم أحمد ياسر ريان لاعب الجونة بهدف فى الدقيقة 20 ثم تعادل أحمد بحبح للداخلية فى الدقيقة 22 ثم أضاف أكرم توفيق الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 45 ثم تعادل حسام باولو للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 80 لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 2-2 . بذلك يرتفع رصيد الجونة للنقطة 23 ليقفز فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وتلقت شباكه 33 هدف وسجل لاعبيه 24 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما ارتفع رصيد الداخلية عند النقطة 22 فى المركز الرابع عشر بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .

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