شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 كلوب يكشف موقف لوفرين من المشاركة أمام البايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل ليفربول بقيادة النجم المصرى تدريباته فى المعسكر القائم بمدينة مارابيا الإسبانية، وذلك استعداد لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى يوم الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

اليسون يكشف دور جماهير ليفربول على آنفيلد



تحدث أليسون حارس منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي عن تأثير جماهير "الريدز" في المباريات التي تقام على ملعب "أنفيلد" وذلك قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم 19 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وقال أليسون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "من الصعب اللعب ضد ليفربول، جودة الفريق مذهلة، اللاعب الثاني عشر خارج الملعب هو الجماهير، في العام الماضي أتذكر أجواء نصف نهائي دوري الأبطال، كان لا يصدق".

أضاف حارس ليفربول "أحب اللعب أمام هذه الجماهير وهم يشجعون، هذا يعطيني الحافز، لكن هناك شيء مختلف، عندما انضممت إلى ليفربول كنت أرغب قبلها في المجيء إلى هنا، بالتأكيد تجربتي مع روما أمام ليفربول كانت مؤثرة على قراري".

واصل أليسون حديثه عن جماهير ليفربول قائلاً، "نحن اللاعبون نريد الفريق الذي يريدنا، فريق ذو خبرة معه مدرب جيد وجماهير عظيمة، أعتقد أنه في ليفربول، يكون لديك أكبر جماهير حول العالم".

تابع حارس ليفربول "نحن متحمسون للمنافسة على اللقب، نحن نركز جيداً على هذا، نحن نقوم بذلك من أجل الجماهير والمدرب ومن أجلنا جميعاً. هذا الفريق مختلف، اعتقد أنه يمكننا القيام بشيء خاص هنا، لكننا نحتاج إلى وضع أقدامنا على الأرض أكثر ومواصلة العمل، الجماهير جزء كبير من هذا الفريق، لا يمكنهم اللعب، ولكن يمكنهم تحريكنا ودفعنا للقيام بما هو أكثر على أرض الملعب".



اليسون

زى النهاردة ليفربول يكتسح بورتو فى دورى الأبطال



في مثل هذا اليوم من العام الماضي، حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح فوزاً كاسحاً على مضيفه بورتو البرتغالى، بخمسة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدراجاو"، فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وجاءت خماسية ليفربول عن طريق نجومه الثلاثة المصرى الدولى محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، وساديو مانى الذى سجل 3 أهداف "هاتريك"، وذلك فى الدقائق 25، 29، 53، 70 و 85 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الاياب التي أقيمت بملعب "أنفيلد" إنتهت بالتعادل السلبي، ليحجز ليفربول مقعده في الدور ربع النهائي بالنسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال اوروبا.



صلاح فى لقاء بورتو

كلوب يكشف موقف لوفرين من المشاركة فى مواجهة ليفربول أمام بايرن ميونخ



أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى ليفربول أن موقف المدافع الكرواتى ديان لوفرين من المشاركة فى مواجهة الريدز أمام بايرن ميونخ الألمانى يوم الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا لم يحسم بعد.

واوضح كلوب فى تصريحات للموقع الرسمى للريدز أن لوفرين غاب عن معسكر إسبانيا من أجل الخضوع لبرنامج تأهيلى، وأنه لا يمكن الجزم بأنه سيكون متواجدا فى اللقاء، وأن موقفه النهائى سيتم حسمه يوم الإثنين المقبل قبل المباراة بيوم واحد.