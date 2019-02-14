شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه سموحة بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشاوي خط الدفاع : رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي خط الهجوم : كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين. أما البدلاء :- مهدي سليمان - مهند لاشين - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي - عبد الله بكري - إيريك ترواوي - حسام غانم. فيما ضم تشكيل سموحة كلا من :- محمد أبو جبل - السيد فريد - محمود منصور - محمود سيد - أوميد أوكري - حسام حسن - محمود عزت - عمرو بركات - كريم يحيى - أحمد مصطفى - شيخ أحمدو بامبا. أما البدلاء :- محمد فتحي - رجب نبيل - أحمد أبو الفتوح - محمد حمدي زكي - أحمد حمص - ديريك ديسيباسيبي - شريف رضا.

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