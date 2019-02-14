اسماء السيد - قسا بيراميدز على ضيفه سموحة وأكرم وفادته برباعية نظيفة الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات المرحلة الثالثة والعشرين لكرة القدم.
سجل لبيراميدز محمود منصور مدافع سموحة بالخطأ في مرماه (48) وجون سيفوينتي (57) وعمر خربين (62 من ركلة جزاء) وعبدالله السعيد (90+3).
بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده الى 45 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.
واقترب المصري من المربع الذهبي بفوزه المستحق على ضيفه مصر المقاصة 2-صفر.
سجل هدفي المصري محمود وادي (2) والبديل أوستن أموتو الهدف الثاني (90+2).
ورفع المصري رصيده إلى النقطة 29 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 31 نقطة في المركز الخامس.
وتعادل الداخلية مع ضيفه الجونة 2-2. سجل هدفي الجونة أحمد ياسر ريان (20) وأكرم توفيق (45)، وللداخلية أحمد بحبح (22) وحسام باولو (80 من ركلة جزاء).
بهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده الى 22 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما استقر الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.