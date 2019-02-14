اليوم الجديد - محمد سيد
أشاد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي بِاسم نادي "بيراميدز"، بأداء فريقه في مباراة اليوم أمام سموحة، لكنه رفض التعليق على تحليل أداء اللاعبين.
وأكد "عفيفي" في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، تحليل أداء نجوم الفريق يخرج عن اختصاصات وظيفتي كمتحدث رسمي.
وعن قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراتهم مع الأهلي في الكأس بلقاء الدوري، أكد أنهم لا يزالون يتعاملون وفقًا لهذا القرار، وحال تأجيله سنتخذ القرارات المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر «عفيفي»:سنتخذ الإجراء المناسب إذا تراجع الاتحاد عن استبدال لقاء الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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