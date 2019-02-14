حوار.. شديد قناوي: رحلت عن الأهلي بشكل "مهين".. وحزين على عدم انتقالي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- عبدالرحمن طارق:

أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي، رفض فريقه الانتقال لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تقديمه أداءً مميزا مع فريقه خلال الدور الأول.

"الخليج 365" التقى قناوي، ليتحدث عن المفاوضات مع بيراميدز، وطموحه في المشاركة مع المنتخب الوطني، ورحيله عن النادي الأهلي.

وإلى نص الحوار:

حدثنا عن عرض بيراميدز لضمك؟

بالفعل تلقيت عرض رسمي من إدارة بيراميدز لضمي خلال الفترة الماضية ولكن إدارة الانتاج الحربي رفضته بناءً على طلب الجهاز الفني بسبب عدم وجود بديل في مركزي بعد إصابة هشام شحاته.

ماذا عن رغبتك وقتها؟

كنت أريد الرحيل والانتقال لبيراميدز خاصة وأن العرض كان مميزًا من الناحية المادية، وحزنت بذلك، ولكن احترمت رغبة الإنتاج الحربي في بقائي، وتلقيت وعد من المسؤولوين في الإنتاج الحربي بتعويض العرض خلال الفترة المقبلة.

ما تقييمك لتجربتك مع الإنتاج الحربي؟

راضي عنها بشكل كبير، مختار مختار المدير الفني للفريق ساعدني كثيرًا على التألق خلال الفترة الأخيرة، وله فضل كبير في ظهوري بشكل مميز، والجميع رشحني للانضمام للمنتخب خلال الفترة الأخيرة من خلال مستواى.

وهل قادر على ارتداء قميص المنتخب؟

نعم مازلت قادرًا على ارتداء قميص منتخب مصر وهذا حلمي العودة لصفوف الفراعنة، أقدم مستوى جيد مع الإنتاج، ما المانع في انضمامي لمعسكر للحُكم على مستواي؟.. بالأرقام سأكون الأحق بقيادة الجبهة اليسرى للمنتخب في أمم إفريقيا المقبلة.

ماذا عن النادي الأهلي؟

النادي الأهلي بيتي، وقدمت معه أفضل مواسم حياتي الكروية، سأحكي لأبنائي عنها، وكنت أحد اللاعبين من الجيل الذهبي والذي جلبوا العديد من البطولات للقلعة الحمراء.

كم بطولة حصلت عليها مع النادي الأهلي؟

22 بطولة خلال مشواري مع النادي الأهلي محليا وقاريا.

ما سبب رحيلك عن النادي الأهلي؟

رحلت عن الأهلي مرتين، الأولى رغم مشاركتي بشكل لا بأس به، ولكن مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق قرر رحيلي لاكتساب الثقة على سبيل الإعارة، ولكني طلبت الرحيل نهائيا فوافق لانتقل للمصري، تألقت وعُدت من جديد في وجود جوزيه أيضا.

وعندما عدت للنادي الأهلي أبلغني جوزيه أنني تطورت بشكل جيد، وقادر على قيادة الجبهة اليسرى للأهلي، وبالفعل كان يعتمد عليّ بشكل أساسي لانضم لمنتخب مصر، ولكن مع تغير الإدارة وتولى جاريدو المهمة الفنية للأهلي، أرسل له أحمد ايوب تسجيلات لكل اللاعبين إلا أنا، فكتب في تقريره الاستغناء عن خدماتي لعدم رؤيتي بشكل جيد.

تقصد أن أحمد أيوب تسبب في رحيلك عن الأهلي؟ ولماذا؟

نعم هو سبب أساسي في رحيلي عن الأهلي، لم أعرف السبب حتى الآن خاصة وأنني لم أتعامل معه بشكل سيء.

هل حزنت بسبب طريقة الرحيل عن الأهلي؟

نعم بكل تأكيد لأنني كنت كابتن الفريق وقتها، فليس من الطبيعي أن يبلغني علاء عبدالصادق المشرف العام على الكرة وقتها، برحيلي عن طريق الموبايل، فكنت وقتها عائدًا لمنزلي عقب انتهاء المران، ولم يدعوني بعدها لحضور احتفال الفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية رغم أنني كنت أشارك بها، وكان شكل مهين جدا معي.

البعض حملك مسئولية هزيمة المنتخب أمام غانا بسداسية؟

استبدلني برادلي المدير الفني للمنتخب وقتها، والنتيجة كانت بفارق هدفين فقط للمنتخب الغاني، اليوم كان سيء على جميع لاعبي المنتخب رغم وجود لاعبين على أعلى مستوى مثل أبوتريكة، ومحمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد فتحي، والسبب في ذلك قلة المباريات الودية والمعسكرات، بسبب توقف النشاط وقتها.