في 5 دقائق.. بيراميدز يضيف هدفين في شباك سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أحرز بيراميدز هدفين في شباك سموحة، في 5 دقائق، بالمباراة المقامة بينهما على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ22 من مسابقة الدوري.

أضاف سيفوينتي الهدف الثاني لبيراميدز، بعد جملة فنية رائعة قادها عمر جابر من الجانب الأيسر، في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 61، حصل بيراميدز على ضربة جزاء بعد عرقلة عمر خربين داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها اللاعب السوري ويضعها في أقصة الزاوية اليمنى لمحمد أبو جبل حارس سموحة.

وكان محمود منصور مدافع سموحة، أحرز هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.