رابطة الدوري الإسباني تتهم بيل “بالاستفزاز” في قمة مدريد

يواجه جاريث بيل مهاجم ريال مدريد عقوبة محتملة بسبب طريقة احتفاله بهدفه في الفوز 3-1 على الغريم أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مطلع الأسبوع الجاري بعد أن قالت رابطة الدوري اليوم الخميس إن تصرفه استفز جمهور أصحاب الأرض.

وقالت الرابطة في بيان إنها سترفع الأمر إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المحلي للعبة الذي سيقرر بعدها ما إذا كان يجب معاقبة المهاجم الويلزي.

وأوضح البيان ان بيل الذي أحرز الهدف الثالث لريال مدريد قام بحركة “استفزازية” بذراعه قد ينظر اليها البعض على انها “إشارة بذيئة أو مهينة”.

وأضافت الرابطة أنه منذ فبراير شباط 2018 فإن أي “احتفال عدائي يمكن أن يسبب توترا بين الجمهور أو يفسد الروح الرياضية” سيحال إلى لجنة المسابقات.

ووفقا للوائح الاتحاد إذا رأت اللجنة أن تصرف بيل تسبب في رد فعل عدائي من الجمهور فإن اللاعب سيخضع لعقوبة إيقاف ما بين أربع مباريات إلى 12 مباراة.

وإذا قررت اللجنة أن تصرفه لم يتسبب في رد فعل عدائي لكن اللاعب تعمد استفزاز الجمهور فسيتم إيقاف بيل من مباراة واحدة إلى ثلاث مباريات.