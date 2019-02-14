صورة.. تعليق تركي آل شيخ بعد فوز بيراميدز على سموحة برباعية

نركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز كتب - محمد صبحي علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على فوز فريقه برباعية دون رد على سموحة في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 22 من بطولة الدوري. من بطولة الدوري. وأطلق تركي آل الشيخ منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: " الله الله ٤ ومضيعين ١٠ الله ياشباب الله يادياز ... السعيد والشناوي ودونجا يستاهلو يكونوا دوليين والله". ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة في المركز الثاني بالدوري خلف الزمالك المتصدر بـ 48 نقطة ويتلبقى للفريق الأبيض مؤجلات بينما توقف رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.

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