شاهد.. عبدالله السعيد يسجل هدف بيراميدز الرابع في سموحة

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز كتب - محمد صبحي سجل عبدالله السعيد هدف بيراميدز الرابع في سموحة بالمباراة الجارية الآن على معلب استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 22 من بطولة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. جاء الهدف في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع واستغل السعيد الخروج الخاطي من حارس سموحة وقام بوضع الكرة بقوة في المرمى معلنًا عن واحد من أجمل أهداف الدوري في الموسم الجاري.

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