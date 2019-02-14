شاهد.. بيراميدز يسجل الهدف الثالث في سموحة بأقدام خربين

خربين لاعب بيراميدز كتب - محمد صبحي تقدم فريق بيراميدز على سموحة بالهدف الثالث في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. المصري الممتاز لكرة القدم. جاء الهدف عن طريق اللاعب السوري الدولي عمر خربين من ضربة حزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة. وكان فريق بيراميدز تقدم بالهدف الأول عن طريق الخطأ من مدافع سموحة محمود منصور في الدقيقة 48 ثم جاء الهدف الثاني بأقدام اللاعب سيفوينتي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

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