بيراميدز يتقدم على سموحة بالهدف الثاني بأقدام سيفوينتي

سيفونتي لاعب بيراميدز كتب - محمد صبحي تقدم فريق بيراميدز على سموحة بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 22 من بطولة الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. جاء الهدف بأقدام اللاعب جون خايرو سيفوينتي في الدقيقة 57 من عمر اللاعب وكان بيراميدز تقدم بالهدف الأول عن طريق الخطًا من مدافع سموحة محمود منصور في الدقيقة 48.

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