رياضة | لاكازيتي يورط أرسنال في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاكازيتي يورط أرسنال في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفرنسي ألكسندر لاكازيتي مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريق باتي بوريسوف الروسي في ذهاب دور الـ32 بالدوري الاوروبي.

وحصل لاكازيتي على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 85 بالشوط الثاني من اللقاء.

ذكر موقع أوبتا للاحصائيات، أن ألكسندر لاكازيتي تم طرده للمرة الثالثة فقط في مسيرته المهنية بعد أول حالة في أكتوبر 2013.

واضاف الموقع، أن لاكازيتي هو أول لاعب في أرسنال يتم طرده في المسابقة الأوروبية منذ لورنت كوسيلني ضد بايرن ميونيخ في دوري الأبطال في مارس 2017.