رياضة | عبد الله السعيد يسجل هدف رائع من منتصف الملعب أمام سموحة (فيديو)

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سجل عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز واحدا من أجمل أهداف بطولة الدوري المصري ، في شباك سموحة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 . وسدد السعيد كرة من منتصف الملعب سكنت شباك سموحة التي كانت خالية من حارسها في الدقيقة 93.

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