رياضة | إبراهيموفيتش يفسر تصريحاته المثيرة عن رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يفسر تصريحاته المثيرة عن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح السويدي إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تصريحاته المثيرة السابقة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال إبراهيموفيتش في تصريحاته السابقة، إن انتقال رونالدو لليوفي في إيطاليا ليس تحدي.
نشرت صحيفة الاكسبريس تصريحات إبراهميوفيتش الذي قال: قلت في الوقت السابق إن انتقال رونالدو لليوفنتوس ليس تحديا، ولكني لم أقل أنه هذا الانتقال ليس رائعا.
واضاف إبراهميوفيتش: التحدي الحقيقي هو الانضمام لفريق ليس ضمن الابطال وأخذه بعيداً والفوز معه بالألقاب هذا هو التحدي الصحيح.
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