رياضة | مفاجأة.. تشيلسي يفاوض زيدان الدين زيدان (طالع التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تشيلسي يفاوض زيدان الدين زيدان (طالع التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسوؤلو نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات جادة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ليكون بديلاً للإيطالي ماوريسيو ساري.

وفجرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مفاجأة عن رغبة إدارة نادي تشيلسي في التعاقد مع زين الدين زيدان في الفترة القادمة.

وتعاقد البلوز مع الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي للفريق بداية هذا الموسم، بعد تألقه تدريبباً مع ناديه السابق نابولي.

وقدم الإيطالي ماوريسيو ساري مستوى فني قوي مع تشيلسي وتنبأ البعض بإمكانية عودة البلوز لسابق عهده، إلا أن الفريق اللندني تعرض لانهيار غير مبرر بعد خسارته أمام بورنموث برباعية بالدوري الإنجليزي، وبعدها الخسارة الأسوأ بسداسية نظيفة على يد مانشستر سيتي.

وأشارت التقارير الصحيفة إلى أن إدارة البلوز تنوي الإبقاء على ساري حتى نهاية مطلع مارس المقبل لتحسين نتائج الفريق خاصةً وأن البلوز أمامهم مباريات صعبة حتى بداية الشهر.

وشددت صحيفة "ذا صن" على أن إدارة تشيلسي تفكر حاليًا في استقدام المدرب الفرنسي المميز زين الدين زيدان من أجل قيادة الفريق، خلفًا للإيطالي ساري.

وأوضحت أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد يعد الخيار الأول والأساسي لإدارة تشيلسي في حالة تعرض ساري للإقالة من منصبه.