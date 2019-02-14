رياضة | سيفونتي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في شباك سموحة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيفونتي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في شباك سموحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح سيفونتي لاعب فريق بيراميدزفي تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك نظيره سموحة فى المباراة المقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز. وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 56 من زمن المباراة.

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