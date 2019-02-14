رياضة | بيراميدز يتقدم على سموحة بالهدف الأول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يتقدم على سموحة بالهدف الأول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بيراميدز أمام نظيره سموحة بهدف دون مقابل، فى المباراة المقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعدما أرسل البرازيلي كينوعرضية وحولها محمود منصور لاعب فريق سموحة فى شباك فريقه بهدف عكسي.

