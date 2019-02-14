رياضة | اليونايتد يهدد ريال مدريد في صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يهدد ريال مدريد في صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع جواو فيلكس موهوب فريق بنفيكا البرتغالي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن مانشستر يونايتد يعد الخطر الكبير على ريال مدريد في صفقة التعاقد مع جواو فيلكس موهوب بنفيكا البرتغالي.

واشار الموقع، إلى أن ريال مدريد أعلن عن اهتمامه بالتعاقد مع الموهوب الصغير صاحب الـ19 عاما ضمن خطط الرئيس فلورنتينو بيريز لضمان مستقبل الفريق.

وهدد مانشستر يونايتد نظيره ريال مدريد بتجهيز عرضاَ ضخماً للتعاقد مع اللاعب والذي يعد واحد من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل قو