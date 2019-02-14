انت الان تتابع تفاصيل خبر بفوزه على العربي.. الريان يحسم "ديربي" الكرة القطرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 09:52 مساءً - حسم نادي الريان "ديربي" الكرة القطرية لصالحه بفوزه على غريمه التقليدي العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد "جاسم بن حمد"، مساء الخميس.

وبعد توقف دام أكثر من شهرين، عادت الحياة إلى الملاعب القطرية، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه "العنابي" بالتتويج بطلاً لكأس الأمم الآسيوية، مطلع فبراير الجاري بالإمارات، متجاوزاً عدداً من كبار القارة بسلسلة أرقام قياسية، كان أبطالها نجوم "الأدعم".

وإلى اللقاء، أنهى "الرهيب" الشوط الأول من "الديربي القطري" متقدماً بثنائية الفنزويلي جيلمين ريفاس والكوري الجنوبي كو ميونغ جين، في الدقيقتين الـ13 و19.

وقلص العربي الفارق عبر مهاجمه الجديد؛ الإيفواري ويلفريد بوني في الدقيقة الـ52، قبل أن يعود ريفاس لتسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة الـ67 من عُمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتقى الريان إلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة بجدول الترتيب الذي يتصدر السد بـ38 نقطة، فيما توقف رصيد العربي عند 21 نقطة بالمركز السادس.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، حقق "أم صلال" فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الغرافة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد "ثاني بن جاسم".

وتقدم "فهود" الغرافة في الدقيقة الـ39 عبر فهيد الشمري، لكن "أم صلال" انتفض في الشوط الثاني ليسجل ثنائية بواسطة ذياب العنابي وأندرسون في الدقيقتين الـ72 و79.

بهذه النتيجة، رفع أم صلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، في حين تجمّد رصيد الغرافة عند 18 نقطة بالمركز الثامن.

تجدر الإشارة إلى أن السد يُعدّ أكثر الفرق تتويجاً بالدوري القطري بواقع 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.